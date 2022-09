NBA, Tyler Herro declina l’estensione del contratto rookie

Se c’è qualcuno con molta fiducia in sé stesso, questo è sicuramente Tyler Herro. Il classe duemila è alla sua quarta stagione con i Miami Heat e in soli tre anni ha compiuto dei progressi decisamente notevoli. Per esempio, la sua media punti è passata da 13.5 della prima stagione a 20.7 dell’ultima – con undici partite in più. Per questo il numero 14 degli Heat non prolungherà il suo contratto da rookie.

Le parole di Herro

Tyler Herro ha la possibilità di estendere il suo primo contratto entro il 17 ottobre. Ma stando alle sue parole non lo farà, costringendo la sua franchigia a non pagarlo più a prezzo di saldo. Queste le sue parole:

“Ci sono giocatori nella lega che vengono pagati e io so di essere migliore di loro. Quindi è l’ora che sia il numero giusto.”

La guardia ha inoltre raccontato che le negoziazioni con gli Heat sono cominciate lo scorso luglio. Le due parti però hanno fatto fatica a raggiungere un accordo:

“Se l’estensione non è pronta continuerò a giocare e risolverò il problema la prossima estate. Non voglio andare da nessun’altra parte, ma adesso deve avere senso per la mia famiglia. Non ho fretta di fare nulla.”

Infatti se Herro e Miami non troveranno la stretta di mano entro il 17 ottobre, il giocatore diventerà restricted free agent il primo luglio 2023. In altre parole, la franchigia dovrà pareggiare qualsiasi offerta recapitata al fresco Six Man of the Year o sarà costretta a lasciarlo andare. La voglia di rimanere insieme c’è, serve però lo stipendio giusto.

