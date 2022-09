NBA, Paolo Banchero non ha dubbi: “Saprò guidare la squadra anche in difesa”

Nella giornata di ieri Jamalh Mosley, head coach degli Orlando Magic, ha presieduto il primissimo allenamento della stagione alla guida della sua nuova squadra. Al termine dello stesso, Paolo Banchero, protagonista assoluto di fronte alle telecamere già in occasione del Media Day, è apparso favorevolmente colpito dalla professionalità dello staff tecnico, lodato a più riprese proprio dal cestista italiano per aver dedicato attenzione assidua alla fase difensiva durante tutta la seduta.

Di seguito, le parole di Banchero:

“Sono rimasto impressionato dall’intensità degli allenamenti e dalla cura di ogni singolo dettaglio. Mosley e il suo staff si sono presentati con grande professionalità, facendo intendere a tutti che non saranno contemplate leggerezze o cali di attenzione durante la stagione. Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva, simulando situazioni di gioco peculiari ed esaminando un gran numero di possibili contromisure. La gente pensa che una prima scelta assoluta debba mettersi in mostra soprattutto in attacco, ma io saprò guidare la squadra anche in difesa. Voglio dimostrare di poter essere un giocatore totale, abile in attacco e solido in difesa. I miei compagni potranno fidarsi di me sotto entrambi i tabelloni”.