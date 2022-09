NBA: operazione in vista per Robert Williams

Operazione in vista per Robert Williams. Il centro dei Boston Celtics, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e rimarrà ai box dalle 4 alle 6 settimane.

L’operazione, prevista per giovedì, arriva a 6 mesi di distanza da quella al menisco dello stesso ginocchio e, altro non è, che un intervento di “pulizia” che consentirà a Williams di tornare in campo al 100%. Cosa che non è accaduta durante gli ultimi playoffs quando, il prodotto da Texas A&M, pur di essere in campo, ha giocato con un forte fastidio, che lo ha costretto a saltare ben 7 gare.

Se i tempi di recupero saranno rispettati, Williams non riuscirà ad essere in campo per la prima palla a due della stagione, ma non dovrebbe perdere più di un paio di settimane.

