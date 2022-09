NBA, al via la preseason: Warriors e Wizards si sfideranno in Giappone

Il precampionato NBA avrà inizio domani, venerdì 30 settembre 2022, nella terra del Sol Levante. Per l’occasione, i Golden State Warriors, vincitori del titolo al termine della scorsa stagione, affronteranno alle ore 12:00 italiane gli Washington Wizards, guidati dall’idolo di casa Rui Hachimura.

L’evento, reso possibile anche grazie ai faraonici accordi finanziari vigenti tra la NBA e l’azienda nipponica Rakuten (non a caso anche sponsor di minoranza visibile sulle divise di Golden State), conterà persino un secondo atto. Domenica 2 ottobre, infatti, le due squadre si riaffronteranno nel medesimo palazzetto, regalando agli appassionati giapponesi un genere di spettacolo che manca sull’arcipelago dal 2019, quando furono Rockets e Raptors a scontrarsi in preseason.

La NBA, che vanta al momento 19 partner commerciali in Giappone, ha potuto contare in aggiunta sui finanziamenti di una quindicina di aziende americane, tra le quali figurano Nike, American Express e NEC, per la realizzazione del duplice evento. Glissando sulla sconfinata quantità di denaro che ha azionato la macchina organizzativa ai piani alti, le due partite hanno raccolto incassi da record anche sotto il più spicciolo punto di vista del botteghino. Entrambe le partite si giocheranno infatti all’interno di una Saitama Super Arena interamente esaurita, dal momento che anche i posti dell’area VIP, situati a bordocampo, sono andati a ruba nonostante i 420000 yen (2900 dollari) di prezzo fisso.

