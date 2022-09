Mercato NBA, Jae Crowder ha deciso di lasciare i Suns

Da settimane si parla di una possibile partenza di Jae Crowder visto che i Phoenix Suns avrebbero più volte discusso di una sua cessione con diverse franchigie NBA. Secondo quanto riporta Shams Charania, le due parti hanno concordato che il giocatore non parteciperà al training camp e che lavoreranno per trovargli una nuova squadra.

Crowder si trova all’ultimo anno di contratto e possiamo pensare che diverse squadre contender al titolo metteranno gli occhi su di lui. Jae esce da una stagione con una media di 9.4 punti ad allacciata di scarpa, ma con percentuali pessime: 39.9% al tiro di cui 34.8% da 3 punti e una selezione di tiri tutt’altro che impeccabile. Il giocatore ha mostrato alcuni limiti ai Suns, che avevano cercato di scambiarlo per mesi. Si tratta anche di un segnale inviato a Cameron Johnson, su cui si poggerà il peso della second unit.

The Phoenix Suns and Jae Crowder have mutually agreed that the veteran forward will not participate in training camp as the sides work on a trade, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2022