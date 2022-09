Khris Middleton punta al rientro in campo con i Milwaukee Bucks

Khris Middleton approccia al quarto anno di contratto quinquennale con i Milwaukee Bucks con l’ambizione di lasciarsi alle spalle il prima possibile l’infortunio che l’ha costretto al forfait nel corso dei passati Playoff. La player option in vista della stagione 2023-2024 aumenta, se possibile la posta in palio.

Middleton presenta sul palco senza gesso, rimosso un paio di settimane fa, e lascia uno spiraglio per un rientro nel breve periodo:

“Ho patito l’infortunio attorno all’All-Star Game e non se ne è praticamente più andato. Non credo sarò pronto per il via della stagione, ma se tutto andrà bene spero poco dopo. Dovrò testare un po’ il tutto. Il sapere che eravamo forti abbastanza, ma soltanto non in salute, ci dà la carica. Torneranno tutti e la fiducia in noi è alta.”