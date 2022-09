I Boston Celtics stanno valutando una possibile azione disciplinare nei confronti l’allenatore Ime Udoka, reo di aver violato le linee guida della franchigia: secondo alcune fonti l’head coach ha avuto relazione intima e consensuale con una donna che è un membro dello staff della franchigia. Udoka ora rischia una notevole sospensione, ma la sua panchina non è a rischio.

Ime Udoka rischia la sospensione per aver avuto una relazione con un membro dello staff

Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, Ime Udoka rischia di essere sospeso dai Boston Celtics per un determinato motivo di tempo: alla base di questa decisione c’è la violazione delle linee guida della società da parte del capo allenatore, che ha avuto una relazione con una donna che faceva parte dello staff della franchigia.

ESPN Sources: Boston Celtics coach Ime Udoka is facing possible disciplinary action – including a significant suspension – for an unspecified violation of organizational guidelines. Discussions are ongoing within the Celtics on a final determination. pic.twitter.com/1QZb0k326F — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2022

Sempre secondo Wojnarowski, entro oggi verrà presa la decisione e, tra le ipotesi, c’è anche la sospensione dell’allenatore per tutta la stagione 2022-23: si valutano come soluzioni ad interim Will Hardy – da Utah – e Joe Mazzulla, assistente allenatore dei Cavs. Tuttavia la sospensione per tutta la stagione è la più improbabile e non mette a rischio la posizione di coach Udoka.

Dopo le avventure come assistente con San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, Ime Udoka ha sostituito Brad Stevens nel ruolo di capo allenatore dei Celtics: alla sua prima stagione ha portato la squadra alle NBA Finals per la prima volta in 12 anni.

Nella giornata di oggi coach Udoka saprà quale sarà il suo destino, se sarà sospeso o meno.

Leggi anche:

Mercato NBA, ecco le trattative minori in fase di chiusura

NBA, Robert Sarver spalle al muro: cerca acquirenti per Phoenix Suns e Mercury

NBA, Schroder: “Parlavo con i Lakers da 3 mesi, ma ho preferito aspettare”