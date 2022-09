NBA, Schroder: “Parlavo con i Lakers da 3 mesi, ma ho preferito aspettare”

Autore di un magnifico Eurobasket, Dennis Schröder ha trascinato la Germania alla conquista di una bella medaglia di bronzo, la prima dal 2005 e dall’era Dirk Nowitzi. Nonostante la sua prestazione, Schröder ha dovuto aspettare fino alla fine dell’Europeo per trovare finalmente un contratto nella NBA. Tutto questo, perché ha scelto di aspettare, dando priorità alla sua Nazionale:

Subito dopo la semifinale persa contro la Spagna, il play ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i Los Angeles Lakers per un anno a 2.8 milioni di dollari. Un ritorno accolto favorevolmente dal Re, che ha postato su Instagram una foto di lui e Schröder con la seguente didascalia:

Ci sono state anche voci sui media tedeschi su una possibile presenza di LeBron per la semifinale Spagna – Germania:

“La gente me l’ha detto cinque giorni fa. Gli ho scritto subito un messaggio e mi ha detto che non sarebbe venuto.”

Lui non c’era, ma i due si ritroveranno tra pochi giorni all’inizio del training camp con i Lakers. Anche perché Schroder ha una missione da raggiungere con i californiani:

“Non vedo l’ora di tornare. Voglio fare qualcosa di importante questa volta. LeBron ha detto che era felice di riavermi in squadra. La mia avventura precedente ai Lakers è rimasta un affare in sospeso. Quell’anno, quando ero lì, non c’erano tifosi. C’è stato il covid, tutti si sono infortunati. Quest’anno spero che vada tutto bene, che tutti rimangano in salute e, in tal caso, cercheremo di ottenere qualcosa di bello e importante.”