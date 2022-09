NBA, Pat Beverley: “Il mio mentore è sempre stato LeBron James”

Nel suo curriculum è una esperienza passata in secondo piano, ma nel 2009 i Miami Heat hanno acquisito Pat Beverley. Selezionato al 42° posto del Draft 2009 dai Lakers, il play è stato poi trasferito agli Heat in cambio di una scelta al secondo giro del draft 2011.

Alla fine di agosto 2009, Miami ha deciso di non tenere il giocatore in roster, tagliandolo. A quel punto, Pat ha firmato con l’Olympiakos e ha giocato un altro anno in Europa a San Pietroburgo prima di tornare nel paese, dopo aver accettato un contratto a Houston, nel 2013. Ai tempi dell’Olympiakos, però, Beverley ha avuto l’onore di affrontare LeBron in amichevole:

“Chi era il mio mentore quando ero rookie? Bron. Non lo dico perché ora sono qui. Molte persone non sanno del passato dei giocatori, ma il mio mentore è stato LeBron. La prima volta che ho giocato contro di lui, ero in Grecia. Cera Olympiakos contro Cleveland in preseason. Era la prima volta che giocavo contro di lui ed ero emozionato.”

E quando gli viene chiesto quale sia il suo paio di scarpe preferite in assoluto, risponde:

“Le LeBron Soldier IV. Ho giocato con quelle scarpe durante il mio primo anno a Miami e ho ricominciato a indossarle quest’estate. Con un po’ di fortuna, quest’anno riceverò qualche regalo, gratis, da lui…”

