NBA, multa da 40.000 dollari per Anthony Edwards e arrivano critiche da Abdul-Jabbar

Non sono servite a molto le scuse rilasciate dopo l’accaduto per salvare Anthony Edwards da una multa da parte dei Minnesota Timberwolves: 40.000 mila dollari per linguaggio inappropriato e omofobico sui social media. Il giocatore, poco più di una settimana fa, aveva diffuso un video in cui insultava dei ragazzi afroamericani in modo irrispettoso per la loro presunta omosessualità.

I Timberwolves presero immediatamente le distanze dalla parole del giocatore condannando il suo comportamento. Successivamente arrivarono anche le scuse da parte della guardia:

“Quello che ho detto è immaturo, offensivo e irrispettoso… mi dispiace incredibilmente. È inaccettabile per me o chiunque altro usare quel linguaggio in un modo così offensivo, non ci sono scuse, affatto. Sono stato cresciuto meglio di così!”

Forse, però, a fare ancora più male rispetto alla multa appena ricevuta, sono le parole di una leggenda dell’NBA, Kareem Adbul-Jabbar, che è dell’idea che oltre alla sanzione dovrebbero essere applicate altre soluzioni:

“Sarebbe facile attribuire le sue parole alla sua immaturità, ha solo 21 anni, se non fosse che abbiamo visto fin troppi casi di questo genere. Questo danneggia lo sport in generale e fa rivivere il vecchio stereotipo dell’atleta stupido e bullo. Ma la cosa più importante purtroppo da sottolineare è che un comportamento come questo porta alla limitazione dei diritti e alla violenza. Non credo alle sue scuse e non penso siano sufficienti. Si impegni dedicando un tot di ore a lavorare nel sociale, facendo volontario in un’organizzazione LGBTQ+, magari proprio tra i giovani, per riparare concretamente il male che ha fatto”

