Mercato NBA, Phoenix Suns: c’è interesse per Bojan Bogdanovic

Mentre il caso Sarver riempie le prime pagine dei quotidiani con i suoi continui sviluppi, i Phoenix Suns pensano a voltare pagina e all’imminente inizio di stagione. Secondo Brian Windhorst di ESPN, infatti, i Suns sarebbero interessati a Bojan Bogdanovic e per arrivare all’ala il principale indiziato alla partenza potrebbe essere Jae Crowder, il quale ha un contratto in scadenza con la squadra dell’Arizona (del valore di 10.2 milioni).

Brian Windhorst on the Phoenix Suns making moves: "The Suns are operating like a championship looking to improve their team heading into camp."#NBATwitter pic.twitter.com/LnFKwbLiPL — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) September 19, 2022

Sacrificare un ottimo difensore come Crowder non sarà facile, ma indispensabile se davvero i Suns vorranno arrivare al talento croato in forza agli Utah Jazz che nell’ultima stagione ha mantenuto medie di 18.1 punti, 4.3 rimbalzi e 1.7 assist.

Il reporter sottolinea come lo stesso Bojan Bodganovic sia entrato nel suo ultimo anno di contratto con i Jazz e quindi come i pezzi del puzzle, di una possibile trade, possano completarsi vicendevolmente. L’unico nodo da sciogliere sarebbe quello legato agli stipendi: i due giocatori percepiscono ingaggi che non si allineano e quindi i Jazz dovrebbero includere altri giocatori in possibili scambi.

La scorsa settimana il GM Jazz, Danny Ainge, aveva annunciato scherzosamente che la sua squadra non stava cercando di aggiungere più giocatori al roster prima del training camp della prossima settimana.

Leggi anche:

Nike presenta ufficialmente le scarpe LeBron XX

I giocatori più veloci a raggiungere i 20.000 punti in NBA

NBA, Charles Barkley su LeBron James: “Forse la più grande storia dello sport”