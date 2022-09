NBA e NBPA trattano un nuovo accordo sul CBA: ecco le novità

Shams Charania in un lungo articolo espone quelli che sono i punti principali del possibile accordo tra NBA e NBPA (il sindacato dei giocatori) per il nuovo contratto collettivo (CBA – Collective Bargaining Agreement). Le due parti hanno la possibilità di uscire dall’accordo attuale entro il 15 dicembre e stanno discutendo seriamente sui punti chiave che costituiranno il nuovo contratto.

Il commissioner Adam Silver, il direttore esecutivo dell’NBPA Tamika Tremaglio e le rispettive parti si sono recentemente incontrate per modificare e aggiungere nuovi elementi al contratto in essere. Prima della sentenza della Lega sul caso Sarver, Tremaglio aveva discusso della necessità di includere nel nuovo contratto l’idea di costruire una forte equità tra giocatori anche al di là dei campo da gioco. Ma diamo un’occhiata ai problemi chiave su cui NBA e NBPA stanno lavorando in vista del nuovo contratto:

Le due parti sono concordi sul spostare l’idoneità all’età per il Draft NBA dai 19 ai 18 anni, aprendo così la strada nuovamente ai talenti che potranno saltare il college e approdare direttamente in NBA dopo l’high school. Già in luglio di quest’anno Adam Silver si era detto fiducioso per la modifica della regola che ora pare mettere tutti d’accordo. Se così fosse potrebbe entrare in vigore già nel 2024.

In quello che può essere considerato come un cambiamento progressivo senza precedenti negli sport professionistici americani, le due parti stanno trattando le misure per consentire ai giocatori di trattare i problemi di salute mentale come un disturbo simile ad un infortunio fisico mettendoli di fatto sullo stesso piano d’importanza.

Giocatori come DeMar DeRozan e Kevin Love sono stati tra i primi ad esporsi e a raccontare i problemi mentali che un giocatore professionista deve affrontare dovuti allo stress e alla pressione a cui sono sottoposti continuamente.

Il caso più recente vede Ben Simmons aver dato forfait per un’intera stagione perché non mentalmente in grado di giocare.

Sources: NBA and NBPA in serious talks on new items for potential Collective Bargaining Agreement:

– Draft age eligibility from 19 to 18, return of high school-to-NBA

– Measure that allows players citing mental health similar to physical injury

More: https://t.co/ecABKkat2H

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 19, 2022