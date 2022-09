NBA, occhio al rientro di Zion Williamson: “È in forma fantastica”

Zion Williamson potrebbe essere il giocatore più atteso a cavallo tra il 2022 e il 23. Dopo una stagione negativa a causa di un’operazione al piede che ha alimentato molte critiche – già presenti dall’inizio della sua carriera – a livello della sua capacità/volontà di mantenere una certa forma fisica, specialmente visto il suo biglietto da visita: All-Star 2021, 22 anni e un max-contract in tasca.

Per 2 mesi questa estate, Zion ha seguito – a Fort Lauderdale, in Florida – un meticoloso piano sviluppato dal suo allenatore personale Jasper Bibbs, ex preparatore atletico ai Jazz per 5 anni. Ora tornato in Louisiana. Queste le sue parole:

“Zion è in una forma fantastica. Ha lavorato rigorosamente giorno dopo giorno. Sono molto orgoglioso di ciò che è stato in grado di realizzare. È un atleta migliore di prima.”

Bibbs non ha voluto condividere informazioni sul suo peso attuale, ma è stato molto soddisfatto del lavoro svolto dall’inizio della collaborazione a gennaio:

“Ci siamo concentrati sulla composizione corporea – il suo peso, massa grassa, ecc. – mantenendo e migliorando la sua flessibilità, forza e potenza. Abbiamo anche cercato di migliorare la sua condizione fisica generale. Più peso deve portare, più stress mette sul corpo, che è molto stressato. Ci siamo concentrati sull’aerobica (resistenza) e anaerobica (forza/potenza) specifici del basket. Uno degli obiettivi principali era riportare Zion alle capacità atletiche che aveva prima dell’infortunio. Durante questo processo, è progredito atleticamente. Penso che oggi sia un atleta migliore di prima. Una volta che lo vedrete in campo, penso che sarete d’accordo.”

Svegliarsi alle 5 del mattino, un allenamento mattutino e un allenamento serale hanno composto la sua vita quotidiana in questi 2 mesi:

“Ha mostrato molto impegno, non solo nella ricerca della condizione fisica migliore, ma anche per tutto ciò che è lavoro sui tessuti molli, stretching, alimentazione. È stato fenomenale in termini di nutrizione. Sono molto felice di questo per lui. Non ho mai visto un giocatore NBA della sua taglia avere questo livello di velocità ed esplosività pur avendo un eccezionale grado di controllo del corpo. È un talento che vedi solo una volta in una generazione.”

