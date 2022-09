Mercato NBA, Kostas Antetokounmpo invitato al training camp dai Chicago Bulls

Dopo aver trascorso l’ultima stagione all’ASVEL, Kostas Antetokounmpo avrà la possibilità di tornare in NBA in vista della prossima annata sportiva. Secondo quanto ha riportato Shams, il fratello di Giannis ha ricevuto un invito al training camp dei Chicago Bulls. Dal suo draft nel 2018, Kostas non è ancora riuscito a trovare un posto in pianta stabile in NBA con un totale di sole 22 partite in 3 stagioni per un tempo di gioco molto limitato: 3.9 minuti e 0.9 punti di media, tirando con il 37.5%.

Non sarà facile per lui ottenere un posto in rosa. I Bulls hanno ora 20 giocatori sotto contratto, il che significa che sarà molto difficile per Kostas avere una possibilità di essere confermato nel roster che affronterà la stagione. Potrebbe essere necessario virare su un two-way contract, anche se attualmente i due posti sono già occupati.

Non sarebbe sorprendente se Kostas finisse in G-League. In 52 partite all’ASVEL, Kostas ha viaggiato con una media di 4.9 punti con il 67.7% dal campo e 2.4 rimbalzi in 11.9 minuti ad allacciata di scarpa.

