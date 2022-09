Mercato NBA, Grousbeck (co-owner Boston): “Brad Stevens ha l’OK per spendere ancora”

Wyc Grousbeck, co-owner dei Boston Celtics, in una recente intervista per il Boston Globe ha parlato della sua propria squadra toccando parecchi argomenti. Tra questi anche la credenza che il suo team sia sopravvalutato, lanciando un messaggio non troppo velato alla dirigenza:

“Certo, siamo arrivati alle Finals, a due vittorie dalla conquista del titolo ma se guardiamo indietro quella con Brooklyn è stata una serie difficile. Abbiamo dovuto affrontare in sette partite i Bucks e gli Heat. Non ci vedo come una squadra come certa di vincere la Eastern Conference. Abbiamo qualità e so che Brad Stevens ha esplorato qualsiasi opzione per migliorare il mercato. Credo che quest’anno spenderemo 200 milioni solo per i giocatori ma Brad ha il via libera per spendere ancora.”