NBA, Bob Myers: “L’obiettivo è tenere Poole-Wiggins-Green il più a lungo possibile”

Jordan Poole, Andrew Wiggins e Draymond Green potrebbero essere free agent la prossima estate. Senza una estensione ‘preventiva’, Poole diventerebbe un restricted free agent, Wiggins un unrestricted free agent, proprio come Green se decidesse di rifiutare la sua opzione giocatore 2023-24. In una squadra basata sulla costanza e dove i proprietari hanno sempre dato la priorità alla competitività, Bob Myers non sorprende che voglia fare di tutto per mantenere i talenti in casa Golden State:

“Li vogliamo trattenere tutti e tre, se potremo. Abbiamo discusso con i tre giocatori ed i loro rappresentanti. Non mi soffermerò sulla probabilità che ognuno di loro possa rimanere o meno, ma sappiamo quanto siano importanti nel nostro gioco. Non so se avremmo vinto un titolo senza di loro, l’anno scorso. Draymond è uno dei migliori giocatori ad aver indossato questa maglia. Quindi conosciamo il valore di questi giocatori. È troppo presto per dire cosa accadrà o non accadrà. Ma l’obiettivo è tenerli tutti e tre il più a lungo possibile. Dopo, ci sono anche componenti finanziarie da tenere in considerazione”.

Gli stipendi 2022-23 di Green, Poole (che dovrebbe vedere esplodere presto) e Wiggins saranno i seguenti: $ 25.8 milioni, $ 3.9 milioni e $ 33.6 milioni. La stagione 2021-22 è stata quella di tutti i record in termini di luxury tax con un conto totale di 481 milioni di dollari. Sette squadre hanno pagato la tassa di lusso, con Golden State che ha infranto il precedente record dei Nets di $ 170.3 milioni.

