NBA District Abu Dhabi, un nuovo evento targato NBA

L’NBA, sempre un passo avanti nel marketing, ha dato notizia del lancio dell’evento NBA District che andrà in scena ad Abu Dhabi dal 5 al 9 ottobre 2022. L’evento si preannuncia come unico, coinvolgente e interattivo per tutti i tifosi NBA che si troveranno della città degli Emirati Arabi in concomitanza con gli NBA Abu Dhabi Games 2022. Lo spazio verrà allestito al Manarat Al Saadiyat, centro hi-tech utilizzato per mostre internazionali.

Tantissimi gli ospiti che prenderanno parte alle attività che comprenderanno moda, musica , media e arte associati al mondo NBA. Tra i presenti Chris Bosh, Vince Carter, Shaquille O’Neal, Isiah Thomas e Dominique Wilkins.

Gli NBA Abu Dhabi Game 2022 vedranno affrontarsi gli Atlanta Hawks e i campioni NBA 2021 Milwaukee Bucks con due partite di preseason all’Etihad Arena sull’isola di Yas. Saranno le prime partite della lega che verranno disputate in terra araba e nel Golfo Persico. Presentatore di “NBA Night in Abu Dhabi” sarà Shaquille O’Neal.

Tra gli eventi in programma un concerto di Fabolous, star hip hop mondiale, feste per spettatori e fan, Clinics Jr. NBA e tanto altro, come la possibilità di acquistare merchandising NBA in edizione limitata.

