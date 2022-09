Mercato NBA, Ryan Arcidiacono rifirma con i New York Knicks

Ryan Arcidiacono ha trovato l’accordo con i New York Knicks per prolungare la sua esperienza nella Grande Mela, dove inizierà la sesta stagione NBA della sua carriera. Ad annunciarlo è stata la stessa franchigia bluarancio, attraverso un comunicato ufficiale.

Dal college alla NBA, la carriera di Ryan Arcidiacono

Già Most Outstanding Player del Torneo NCAA 2016, vinto dai “suoi” Wildcats di Vilanova, sotto la guida di Jay Wright, Arcidiacono ha raccolto finora un totale di 217 presenze in NBA, tra Chicago e, appunto New York.

