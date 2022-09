NBA, i Brooklyn Nets presentano la nuova Statement Edition

I Brooklyn Nets hanno presentato la loro divisa Statement Edition per la stagione 2022-2023 sul sito ufficiale della franchigia.

Il design nero su nero è ispirato alla classica divisa dei newyorkesi ed è una versione lungimirante della divisa Icon della squadra, svelata per la prima volta dieci anni fa quando i Nets si trasferirono a Brooklyn.

“Dieci anni fa, i Brooklyn Nets sono entrati nella storia come la prima squadra NBA a indossare il bianco e nero come colori primari. Per i newyorkesi, il nero è l’uniforme da decenni e per molti rappresenta raffinatezza ed eleganza.”

Queste le parole di Andrew Karson, Senior Vice President Brand Marketing, Strategy and Solutions di BSE Global, società madre dei Brooklyn Nets e Barclays Center.

Per celebrare la divisa un gruppo di influencer newyorkesi e fan dei Nets hanno sfilato per le strade di Brooklyn con gli abiti completamente neri e la nuova divisa della franchigia della Grande Mela.

I Nets debutteranno con le divise Statement Edition sul parquet di casa del Barclays Center il 21 ottobre contro i Toronto Raptors e le indosseranno in ciascuna delle partite casalinghe del venerdì sera della squadra come parte degli eventi Friday Night Live di questa stagione.

Le partite del Friday Night Live celebreranno la cultura di Brooklyn attraverso la musica, la moda e l’arte.

I Nets indosseranno la divisa Statement Edition per un totale di sette volte in casa in questa stagione:

DATA PARTITA 21 ottobre Nets vs. Raptors 31 ottobre Nets vs. Pacers 2 dicembre Nets vs. Raptors 9 dicembre Nets vs. Hawks 23 dicembre Nets vs. Bucks 31 marzo Nets vs. Hawks 7 aprile Nets vs. Magic

2022-23 Statement Edition. Coming this fall. pic.twitter.com/QyvjmyBaPp — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 13, 2022

