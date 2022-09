NBA, Donovan Mitchell parla del suo approdo ai Cavs

La trade che ha portato Donovan Mitchell dagli Utah Jazz ai Cleveland Cavaliers è stata una delle mosse di mercato più importanti di questa offseason. Dopo alcuni anni di buone prestazioni in Regular Season e conseguenti delusioni ai Playoff, il front office della franchigia ha deciso di optare per un progetto di rebuilding.

Il primo a lasciare la squadra è stato il centro francese, Rudy Gobert, approdato ai Minnesota Timberwolves, seguito dopo un mese, dall’abbandono dello stesso Donovan Mitchell, stella e cardine della squadra.

La guardia entrata nella lega durante il Draft 2017 con la scelta numero #13, ha avuto modo di commentare la situazione ai microfoni di Brian Windhorst, di ESPN.

“Credo ci sia stato un problema di mancanza di fiducia tra la squadra e la dirigenza. Alla fine della stagione avevo chiesto di non scambiare Gobert, di provare a continuare con il nostro progetto e di cercare di capire quali obiettivi potevamo raggiungere assieme, ma questo non è successo. L’arrivo del nuovo CEO ci ha sconvolto, era con noi da sei mesi e ha preso decisioni così importanti.”

Spida Mitchell ha parlato poi della sua sorpresa nell’essere scambiato ai Cavaliers dopo essere stato molto vicino ad approdare ai New York Knicks, squadra della sua città natale.

“Siamo stati decisamente vicini. Non starò qui a rivelare dettagli che conosco, ma eravamo davvero molto vicini. Ma allo stesso modo quando ho sentito dei Cavaliers, sono stato davvero contento, mi piace molto la squadra. Semplicemente non me lo aspettavo perché ero convinto di approdare in un’altra franchigia e città.”