Steph Curry è molto vicino a firmare un contratto faraonico con la Under Armour: è vicino l’accordo tra le parti per una collaborazione a vita che frutterà alla stella dei Golden State Warriors circa un miliardo di dollari. È previsto che Curry possa creare un marchio secondario, come fece la Nike con Michael Jordan: il nuovo contratto partirà dal 2024, data della scadenza dell’attuale.

Steph Curry-Under Armour, i dettagli del contratto faraonico

Come rivela Steph Curry nell’intervista a Rolling Stones, la sua storia con Under Armour è destinata a durare molto a lungo: secondo l’indiscrezione di Vibe Magazine, la stella degli Warriors sta per firmare un nuovo contratto faraonico. Il nuovo accordo – valido a partire dal 2024 – frutterebbe al quattro volte campione NBA ben un miliardo di dollari.

Nel contratto c’è anche una clausola che permette al numero 30 Warriors di avere un marchio sussidiario di Under Armour di sua proprietà, come è successo tra Nike e Michael Jordan. Con questo nuovo accordo, Steph Curry scala vertiginosamente la classifica dei giocatori NBA più ricchi di sempre, dove ci sono sia His Airness che LeBron James.

Il contratto che legherà a vita Under Armour e Curry arriva dopo che la stella di Golden State ha minacciato, nel 2018, di lasciare il marchio per passare a uno dei suoi concorrenti: dietro c’era una mancanza di “comprensione” tra le parti, tanto che il fondatore di Under Armour Kevin Plank si è messo subito a lavoro per trovare una soluzione.

La storia tra il noto marchio sportivo e il quattro volte campione NBA nasce nel 2013 quando Steph decide di lasciare Nike: all’inizio Under Armour gli dava circa 4 milioni l’anno, cifra che è salita di molto – ora ne percepisce 20 – nel corso degli anni e con questo nuovo accordo Curry punta a diventare ancora di più un pilastro della storia di questo sport.

