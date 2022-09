FIBA EuroBasket 2022, Italia fuori ai quarti a testa altissima

Mercedes-Benz Arena di Berlino, 14 settembre 2022 ore 17:15. Quarti di finale degli Europei.

C’è Italia-Francia.

Italia che arriva alla partita dopo aver battuto la Serbia 94-86 negli ottavi di finale con una grandissima impresa dettata dalle giocate di Spissu e Fontecchio e dalla leadership di un Melli commovente.

Francia che paradossalmente soffre più di noi contro la Turchia agli ottavi, ma riesce comunque a spuntarla all’Overtime grazie al recupero di Tarpey che strappa la palla dalle mani di Furkan Korkmaz e sigilla l’87-86 finale.

Ed ecco che la tavola è apparecchiata per un quarto di finale da consegnare ai posteri.

Primo quarto che vede i transalpini partire molto meglio rispetto agli azzurri grazie soprattutto al tiro dalla lunga distanza, impeccabile per la Francia che chiude con 6 su 8 e molto discontinuo per l’Italia.

Seconda frazione di gioco segnata dalle bassissime percentuali al tiro di entrambe le squadre, non segnano praticamente mai. Squadre che vanno a bersi un tè caldo sul risultato di 38-31 per la Francia.

Rientrati in campo dopo l’intervallo lungo, gli azzurri dominano sia in difesa che in attacco costringendo la Francia a prendere tiri difficili. Difficoltà che si nota soprattutto nella persona di Rudy Gobert che non riesce praticamente mai ad entrare nell’area avversaria. Risultato ribaltato e +6 per l’Italia.

L’ultimo quarto è di un’intensità spaventosa, è una vera e propria battaglia. Francia che trova in Heurtel l’unico terminale offensivo ed è proprio lui a segnare il canestro a 5 secondi dalla fine che porterà la partita all’Overtime.

Se avessimo dovuto scrivere la sceneggiatura di un film non sarebbe uscita bene come la partita che abbiamo vissuto a Berlino.

Supplementare che premia l’esperienza della Francia, finisce 93-85.

Mattatori della gara Heurtel e Gobert che chiudono rispettivamente con 20 punti e 19 con 14 rimbalzi.

Finisce qui il sogno Europeo degli azzurri di coach Pozzecco. Finisce all’Overtime di una partita giocata da grande squadra. Sconfitta che lascia sicuramente tanta delusione ma porta in dote anche tantissime certezze.

L’Italia è una grandissima squadra ed ha ancora tanto tempo per dimostrarlo.

