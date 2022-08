Mercato NBA, Markieff Morris firma con i Brooklyn Nets

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, Markieff Morris ha trovato l’accordo con i Brooklyn Nets sulla base di un contratto annuale. L’operazione verrà formalizzata solo nei prossimi giorni, dopo che il gemello si sarà sottoposto alle visite mediche di rito.

Free agent Markieff Morris has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, pending physical exam, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2022