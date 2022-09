NBA, Marcus Smart commenta l’infortunio di Gallinari: “Davvero una pessima notizia”

Come purtroppo è noto, Danilo Gallinari dovrà restare fuori dal campo da gioco per un periodo indeterminato a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore ha subito l’infortunio durante l’amichevole contro l’Ucraina disputata in vista dell’EuroBasket 2022.

In un primo momento, era stata diagnosticata la rottura del menisco, il che fece tirare un sospiro di sollievo allo staff dei Boston Celtics. Tuttavia, analisi più dettagliate hanno ribaltato in negativo il responso. Boston, che riponeva grande fiducia nel Gallo, ora dovrà farne a meno per un lungo periodo di tempo.

Intervenuto in merito all’argomento, il leader della squadra Marcus Smart ha commentato la vicenda in questo modo:

“È sempre doloroso vedere qualcuno farsi male, indipendentemente che sia un tuo compagno di squadra. Un giocatore forte come il Gallo sarebbe stato in grado di fornirci un grande aiuto, vista la sua notevole esperienza. Tuttavia, siamo professionisti e questi imprevisti fanno parte del mestiere. Non dobbiamo farci trovare impreparati, ma reagire come solo noi sappiamo fare.”

Boston può contare su un roster di alto livello, composto da giocatori quali Al Horford, Robert Williams III e Grant Williams, che hanno condotto la franchigia alle NBA Finals durante la scorsa stagione. Staremo a vedere se il Gallo riuscirà a tornare in vista dei playoff e aiutare i Celtics a compiere il passo decisivo per conquistare il titolo.

Leggi anche:

NBA, Boston Celtics possono chiedere Disabled Player Exception dopo l’infortunio di Gallinari

NBA, Tracy McGrady si espone su dibattito GOAT: come trovare il giocatore più forte di sempre

NBA, JR Smith si sente bandito: “Come Joe Johnson, Nick Young, Isaiah Thomas e altri”