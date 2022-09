NBA, Boston Celtics possono chiedere Disabled Player Exception dopo l’infortunio di Gallinari

Ulteriori esami svolti dallo staff dei Boston Celtics hanno evidenziato una diagnosi più grave del previsto dopo l’infortunio patito da Danilo Gallinari nella sfida di qualificazione ai Mondiali FIBA 2023 tra Italia e Georgia.

Boston Celtics, come far fronte allo stop di Gallinari in NBA

I biancoverdi, precisa Bobby Marks di ESPN, possono chiedere alla lega una Disabled Player Exception pari al 50% dello stipendio annuale percepito da Gallinari (dunque 3.2 milioni di dollari). La squadra può trovare l’accordo per la firma annuale o scambiare per un giocatore a patto di avere a roster spazio sufficiente per assorbire il nuovo contratto.

