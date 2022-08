L’Italia ha vinto nella gara qualificazione mondiali contro la Georgia, ma trema per l’infortunio a Danilo Gallinari. Infatti, durante il match, il neo giocatore dei Boston Celtics è dovuto uscire dal campo tenendosi il ginocchio sinistro, senza aver registrato alcun contatto con avversari. Subito lo staff georgiano si è precipitato verso il Gallo per applicare del ghiaccio spray sulla zona dolorante. Quindi, il classe 1988 è stato accompagnato negli spogliatoi.

È chiaro che Danilo si sottoporrà domani mattina a tutti gli esami strumentali del caso per capire la reale entità dell’infortunio, con la speranza sia solo un grande spavento, anche se le prime sensazioni non sono positive. Eurobasket 2022 comincerà ufficialmente il primo settembre e privarsi del Gallo a poche ore dall’inizio della competizione continentale è chiaramente un duro colpo per la compagine allenata da coach Pozzecco. Anche i Boston Celtics, osservano interessati, da lontano la situazione per capire se dovranno tornare nuovamente sul mercato NBA. Queste le parole del CT della Nazionale rilasciate a fine partita:

“Spero e prego che Danilo non abbia nulla di grave. Stiamo parlando del giocatore più forte di tutti i tempi nella pallacanestro italiana. Era… è un onore allenarlo. E’ difficile trovare le parole stasera nel commentare questa partita per quello che è accaduto a Danilo, noi tutti ci auguriamo di averlo a disposizione per gli Europei, viste le sue qualità e l’esperienza che ha. Sono comunque confortato dall’avere un grande gruppo che si sta sacrificando senza esitazioni per un risultato comune. Raramente ho visto una coesione di questo genere e sono davvero orgoglioso del lavoro che i ragazzi stanno facendo. Ripeto, mi auguro di avere Gallinari perché si merita il palcoscenico di una competizione importante come gli Europei.

