Mercato NBA, Phoenix Suns su Bojan Bogdanovic

La trade che ha visto Donovan Mitchell lasciare gli Utah Jazz per accasarsi a Cleveland rischia di scatenarne altre. Già dalla trade di Gobert si intuiva la direzione di ricostruzione intrapresa dalla franchigia: la partenza di Mitchell è stata un’ulteriore, enorme conferma. E così le altre franchigie hanno iniziato a guardare in casa Utah per portarsi a casa i pezzi pregiati.

Tra i nomi principali c’è sicuramente quello di Bojan Bogdanovic su cui, nelle ultime ore, c’è da registrare l’interesse dei Phoenix Suns. Il croato è reduce da un’altra stagione molto produttiva, con dei numeri positivi. Con una media di 18.1 punti per partita, Bogdanovic ha tirato col 45% dal campo, col 39% da 3 e con l’86% dalla linea del tiro libero.

La situazione contrattuale del giocatore sarebbe inoltre molto vantaggiosa per la franchigia dell’Arizona. Bogdanovic è a libro paga (per 19.5$ milioni) solamente per un’altra stagione. I Suns, alla ricerca di veterani da aggiungere per dare profondità al roster, troverebbero in Bogdanovic un profilo ideale sia a livello tecnico che a livello economico. Un giocatore esperto ed affidabile, su cui contare per provare il tutto per tutto nell’assalto al titolo della prossima stagione.

