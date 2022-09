Mercato NBA, i Raptors firmano Josh Jackson

All’uscita di Svi Mykhailiuk, registrata nella giornata di lunedì, segue un nuovo ingresso in casa Toronto Raptors. I canadesi infatti hanno firmato Josh Jackson, il cui contratto, come riportato dalle fonti, sarà non garantito. Il 25enne si aggiunge agli inserimenti di Otto Porter e Juancho Hernangomez.

La NBA di Jackson

Per Josh Jackson si tratta della quinta franchigia diversa dal suo approdo nella lega, avvenuto nel 2017 quando fu chiamato con la quarta scelta al Draft. La guardia ha trascorso la passata stagione a metà tra Detroit e Sacramento, mettendo a referto 51 presenze e una media di 6.4 punti e 2.8 rimbalzi.

Con i Phoenix Suns, la sua prima squadra, Jackson è entrato nell’All-Rookie second team. In 77 partite con la franchigia dell’Arizona ha avuto una media di 13.1 punti, 4.6 rimbalzi e 1.5 assist. Nel 2019 è stato poi spedito ai Memphis Grizzlies dove ha giocato anche per l’affiliata in G League.

Il classe ’97 ha fatto in tempo a scendere in campo 22 volte con i Grizzlies prima di firmare con i Pistons nel 2020. Adesso la nuova avventura con i Toronto Raptors.

