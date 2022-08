Mercato NBA, i Toronto Raptors tagliano Svi Mykhailiuk

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, i Toronto Raptors avrebbero deciso di tagliare Sviatoslav Mykhailiuk. Il cestista ucraino, che rappresenterà a partire dal primo settembre il proprio Paese ad Eurobasket 2022, non ha brillato in Canada nel corso della stagione passata, mettendo a referto solo 4.6 punti e 1.6 rimbalzi di media a partita nelle 56 gare disputate.

The Toronto Raptors are waiving forward Svi Mykhailiuk, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mykhailiuk, who's currently playing for Ukraine's national team at FIBA EuroBasket, is seeking a fresh start elsewhere. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2022

Sebbene egli avesse firmato nell’agosto del 2021 un contratto annuale con opzione per i dodici mesi successivi, riscattando poi tale opportunità lo scorso giugno, Mykhailiuk non percepirà i $2 milioni inizialmente previsti dall’accordo. I Raptors, infatti, necessitando di liberare spazio salariale prima dell’inizio del training camp, hanno revocato in tempo utile la detenzione dei diritti sportivi dell’ucraino, regalando al mercato dei free agent un profilo ritenuto tutto tranne che imprescindibile.

Tale risoluzione contrattuale, al di là di ogni aspetto legato alla perdita economica, sembra esser stata caldeggiata in primis proprio dal diretto interessato, convinto di dover trovare a tutti i costi una sistemazione alternativa, auspicabilmente capace di risollevare la propria carriera.

Leggi anche:

NBA in Serie A: LeBron (e gli Yankees) al Milan

NBA, John Wall: “Ho pensato al suicidio. Sono stati anni anni bui, la mia famiglia mi ha aiutato”

Mercato NBA, RJ Barrett vicino al rinnovo con i Knicks