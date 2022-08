NBA, Darvin Ham parla di James: “È grande”

Per il suo primo lavoro da capo allenatore in NBA, Darvin Ham avrà a disposizione uno dei migliori roster dell’intera lega. Almeno sulla carta. La fortuna è cieca, ma a coach Ham è andata davvero bene perché non è da tutti avviare la propria esperienza insieme a giocatori del calibro di LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Tra tutti, il primo nome è davvero qualcosa di speciale.

Le parole di Ham

Incontratisi già da avversari, con James al via della carriera e Darvin Ham alle ultime battute, i due sperimenteranno un rapporto diverso. Quello dell’allenatore che impartisce ordini a coloro che, gerarchicamente, siedono sotto di lui. Ma allenare un giocatore come LeBron James è solo ed esclusivamente un privilegio, come sottolineato dallo stesso coach dei Los Angeles Lakers:

“È grande, è grande. LeBron è un giocatore da una volta nella vita. Ottieni solo così certi giocatori, nemmeno così tanti. Ci sono Bill Russell, Wilt Chamberlain, c’è Dr. J, Moses Malone, Larry Bird, Magic [Johnson], Jordan, Allen Iverson, Shaq [O’Neal], Kobe [Bryant] ed ora è il tempo di James.”

Ham ha poi continuato:

“È un giocatore da una volta nella vita che sarà menzionato con i grandi e menzionato come il più grande. Le cose che ha dovuto affrontare uscendo dalla high school, le cose che ha dovuto conquistare: ha superato tutti i test a pieni voti.”

Il numero 6 dei losangelini, che ha firmato da poco un rinnovo biennale da oltre 90 milioni di dollari, è sicuramente il faro della squadra. Il suo compito cruciale, insieme ai compagni, sarà quello di fornire all’allenatore il supporto di cui avrà bisogno.

