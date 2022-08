Le strade dei New York Knicks e di RJ Barrett non si separeranno: le due parti sono ai dettagli per l’estensione contrattuale da rookie, dove sono previsti quattro anni per un valore di circa 120 milioni come dichiara il suo agente Bill Duffy di BDA Sports e WME Sports. Questa operazione allontana Donovan Mitchell da New York.

RJ Barrett-Knicks, i dettagli dell’accordo

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, RJ Barrett sta per firmare un’estensione contrattuale di quattro anni con un valore che si avvicina ai 120 milioni di dollari: l’accordo con i Knicks rende Barrett il più giovane giocatore nella storia della franchigia a guadagnare più di 100 milioni, con il giocatore che si legherà a New York fino al 2027.

La terza scelta del Draft 2019 viene da una stagione abbastanza positiva, visto che ha giocato 70 partite registrando una media di 17.5 punti, 5.8 rimbalzi e 3.0: Barrett era il pezzo pregiato che i Knicks erano pronti a sacrificare per arrivare a Mitchell ma, con l’imminente rinnovo, si allontana questa possibilità.

Addio a Donovan Mitchell?

Il rinnovo di RJ Barrett con i Knicks fa tramontare quasi completamente la possibilità di vedere Donovan Mitchell con la maglia di New York: il presidente delle basketball operations Leon Rose aveva messo la deadline per lunedì sera ma, dopo che nel weekend che le trattative con Utah erano a buon punto, da ieri le parti erano ancora troppo distanti. Così New York ha rinnovato Barrett, chiudendo le porte all’arrivo di Mitchell.

Mitchell sembra destinato a rimanere a Utah, a meno che le due franchigie non riprendano i colloqui: è un’ipotesi – come scrive Wojnarowski – ma senza Barrett sul piatto i Jazz dovrebbero accettare richieste meno vantaggiose per far partire la loro superstar.

