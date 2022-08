Mercato NBA, Markieff Morris vicino ai Brooklyn Nets

Markieff Morris è in trattative avanzate con i Brooklyn Nets. Questo quanto riporta Marc Stein – giornalista del New York Times e vicino alle vicende della franchigia. Secondo Stein, il giocatore – che nelle scorse settimane aveva dato la sua preferenza a Philadelphia – vorrebbe unirsi ad una contender per il titolo e Brooklyn potrebbe rappresentare la scelta migliore per tornare per rilanciare la sua carriera NBA.

Dopo una stagione limitata a 17 partite (7.6 punti, 2.6 rimbalzi e 1.4 assist a partita) in seguito al suo alterco con Nikola Jokic, Morris (32 anni, 2.06 m) è attualmente unrestricted free agent e punterebbe a firmare a stretto giro per tornare subito a disposizione. Anche in vista dei training camp delle rispettive compagini che avranno inizio verso fine del prossimo mese.

La mossa di Brooklyn, invece, è da leggere in seguito alla decisione di trattenere Kevin Durant alla base, in cambio di un sostanziale rafforzamento della compagine nelle prossime sessioni di mercato NBA.

Leggi Anche

NBA, Il Cairo ospita Basketball Without Borders: dal 28 al 31 agosto

NBA, Magic, problema al menisco per Gary Harris: Orlando valuta come procedere

Tim Donaghy e lo scandalo scommesse NBA: dal 30 agosto su Netflix