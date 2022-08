Dopo tre anni in cui ha giocato solo 40 partite, John Wall è pronto a tornare in campo: gli anni passati sono stati un inferno per il giocatore dei Clippers, tanto da aver pensato più volte al suicidio. La morte della madre e, poco dopo, quella della nonna e l’infortunio al tendine d’Achille avevano fatto entrare l’ex Rockets in un tunnel senza uscita: ha rivisto la luce grazie all’aiuto della sua famiglia, in particolare dei figli. Ora è pronto a mettersi tutto alle spalle e tornare il John Wall che tutti conoscono.

Ospite di un evento della sua fondazione e della The Salvation Army, John Wall ha parlato degli ultimi due-tre anni dove ha affrontato molte difficoltà: dall’infortunio al tendine d’Achille alla morte della madre, fino alla perdita anche della nonna. Tutti eventi negativi che hanno portato il giocatore dei Clippers a pensare anche al suicidio, come racconta lui stesso:

“I thought about committing suicide. Tearing my Achilles, my mom passing, my grandma dying a year later, in the midst of COVID. Me going to chemotherapy, sitting by my mom taking her last breaths wearing the same clothes for 3 days straight.”

