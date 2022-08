Mercato NBA, Lakers potenzialmente coinvolti in un accordo tra Knicks e Jazz?

L’arrivo di Patrick Beverley, nemico giurato di Russell Westbrook, e le recenti indiscrezioni sul play gialloviola, sembrano confermare che i Lakers vorrebbero sbarazzarsi di lui prima del training camp. Il problema resta però sempre lo stesso: RW0 ha un valore negativo sul mercato NBA e nessuna squadra vorrebbe prendersi carico di un contratto molto oneroso per un giocatore diventato quasi un peso all’interno di un roster. L’unica soluzione sarebbe quindi trovare un franchigia pronta ad assorbire il suo contratto in cambio di asset, in particolare scelte al primo turno.

Se i Lakers vogliono davvero scambiare Westbrook questa sembra essere la condizione sine qua non, ma è comunque necessario trovare una controparte disposta a liberare i californiani da questo grosso contratto. I Jazz potrebbero essere in grado di procedere in questo senso, secondo quanto riporta Marc Stein.

In effetti, Danny Ainge sarebbe interessato ad assorbire le prime scelte del Draft 2027 e 2029 dei californiani e ci sarebbe una significativa possibilità che questa operazione possa chiudersi nel caso di un coinvolgimento terzo, come può essere quello dei Knicks, in vista di un potenziale accordo che metterebbe al centro il nome di Donovan Mitchell. Sono ancora tante le ipotesi e al momento Westbrook sembra più vicino ad iniziare la stagione ai Lakers che ad essere scambiato…

