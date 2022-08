NBA in Serie A: LeBron (e gli Yankees) al Milan

Non è un mistero che, ormai da anni, la Serie A sia molto appetita nel mondo dell’imprenditoria statunitense. Nell’ultimo decennio infatti, molti uomini d’affari americani, hanno scelto di investire nel massimo campionato calcistico nazionale. L’ultimo, in ordine di tempo, Gerry Cardinale, capo del gruppo di private equity RedBird, diventato lo scorso giugno il nuovo proprietario del Milan.

E proprio quest’ultimo, in pieno stile americano, dove le franchigie sportive (salvo rare eccezioni) hanno spesso e volentieri più di un azionista al loro interno, starebbe per chiudere un accordo che vedrà l’ingresso di nuovi soci all’interno del club rossonero. Come riportato dal Financial Times infatti, la famiglia Steinbrenner (proprietaria dei New York Yankees) e il fondo Main Street Advisors, che oltre a Drake, tra i suoi investitori conta anche LeBron James, sarebbero ad un passo dall’entrare in società.

Dopo aver seguito le sue orme in maglia Los Angeles Lakers dunque, Il Prescelto, segue Kobe Bryant anche per quanto riguarda il tifo calcistico. Non è un mistero infatti che la compianta star americana, durante la sua adolescenza in Italia, avesse maturato una passione per il Milan, fino a diventarne un vero e proprio tifoso.

Adesso non resta che aspettare la chiusura dell’accordo, per poi chissà, magari vedere LeBron James sulle tribune di San Siro.

