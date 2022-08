NBA, infortunio Holmgren, arriva la richiesta Thunder: 5 milioni di Disabled Player Exception

L’infortunio di Chet Holmgren, cui è seguita l’impietosa diagnosi, cambia in maniera piuttosto netta le prospettive degli Oklahoma City Thunder. La franchigia, secondo quanto riporta da Shams Charania di The Athletic, ha inoltrato alla NBA la richiesta per l’attivazione di una Disabled Player Exception dal valore di circa 5 milioni di dollari.

Disabled Player Exception NBA, cosa può fare OKC per sostituire Holmgren

Qualora venisse garantita, l’exception consentirebbe a Sam Presti e front office di OKC di rimpiazzare la seconda scelta assoluta sfruttando la maggior flessibilità sul mercato, free agent, waivers o trade, stante che i Thunder sono in situazione di hard-cap per il 2022-2023.

