La NBA ufficializza il Salary Cap per la stagione 2022-23

La NBA ha annunciato oggi che Salary Cap è stato fissato a 123,655 milioni di dollari per la stagione 2022-23. La luxuy tax per la stagione 2022-23 scatta a $ 150,267 milioni.

Il tetto salariale e il livello di prelievo fiscale entrano in vigore alle 00:01 ET di venerdì 1 luglio. Le squadre possono iniziare a negoziare con i free agent oggi alle 18:00. ET — sei ore prima dell’inizio del “periodo di moratoria” della lega. Il periodo di moratoria termina alle 12:00 di mercoledì 6 luglio. Il team salary minimo, che è fissato al 90% del tetto salariale, è di $ 111,290 milioni per la stagione 2022-23.

Il contratto collettivo di lavoro prevede tre diverse mid-level exception a seconda del livello salariale di una squadra. La non-taxpayer mid-level exception per la stagione 2022-23 è di $ 10,490 milioni, la taxpayer mid-level exception è di $ 6,479 milioni e l’eccezione per una squadra con spazio sotto il tetto salariale è di $ 5,401 milioni.

