NBA, brutte notizie per OKC: Chet Holmgren salterà tutta la stagione 2022-23

Duro colpo per Chet Holmgren e gli Oklahoma City Thunder visto che – purtroppo – i risultati degli esami strumentali conclusi poco fa, si sono rivelati peggio del previsto. La franchigia ha annunciato che il rookie ha riportato la lussazione del mesopiede (lesione di Lisfranc) e che – quindi – sarà costretto a saltare tutta la stagione NBA 2022-2023.

Il giocatore – lo ricordiamo – si era fatto male durante un match d’esibizione al CrawSover Pro AM, mentre difendeva su LeBron James. La partita era stata interrotta nel secondo quarto proprio a causa dell’infortunio riportato da Holmgren.

Chet’s ankle gone after defending a Bron layup 1 minute into the game… pic.twitter.com/8Lk5St12rD

— Steven Adams Stats (@funakistats) August 21, 2022