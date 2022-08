NBA, Pat Beverley contro Durant: “Per colpa sua, molti giocatori non trovano squadra”

Kevin Durant finalmente resterà ai Nets, e questo annuncio dovrebbe sbloccare il mercato NBA in generale, limitato dalla sua richiesta di trade poco prima dell’apertura della free agency. La ‘soap opera’ è durata 2 mesi prima di tornare al punto di partenza con KD che alla fine ha accettato di rimanere a Brooklyn, con Steve Nash e Sean Marks confermati. Questa notizia sembra sia stata accolta con sollievo da alcuni free agent come Isaiah Thomas, il quale ha prontamente twittato:

“Finalmente lol. Potremo firmare (con una squadra).”

Finally lol. Can we sign now lol — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 23, 2022

Anche Patrick Beverley ha reagito, ponendo l’attenzione su giocatori che non hanno potuto firmare per le rispettive squadre a causa del potenziale domino che poteva scatenare una eventuale trade per Kevin Durant:

“Puoi rimanere in silenzio, ma non è bello. Ci sono ragazzi che hanno famiglia e non hanno lavoro a causa di queste stronzate di KD. E cambiare idea in quel modo non è bello.”

Yal can sit and don’t say nothing but that ain’t cool. It’s dudes with families out here who haven’t got a job because of this KD shit. And to be on and off ain’t cool. Blessing Gang🙏🏾🏀 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022

In particolare, Pat ha criticato anche le franchigie per aver congelato il mercato NBA in attesa di una possibile opportunità commerciale che si sarebbe manifestata se KD fosse stato scambiato:

“Non è così che si fanno gli affari. I proprietari delle franchigie non vedono l’ora che si realizzi un accordo. È dannoso per il futuro (di tutti).”

KD non ha mancato di replicare su Twitter con un hashtag #BLAMEKD, o in pratica: è colpa di KD.

A stretto giro è arrivata la risposta di Pat:

“Chi ha detto che stavo parlando di te? Sto parlando di come è andata in generale. Entrambe le parti devono mantenere queste cose private.”

Damn gang who said I was talking about u. I’m speaking of how it was done. Both sides need keep that private. But noted📝 https://t.co/5T9ITP2Ka2 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022

