NBA, Jayson Tatum: “Dopo la sconfitta non avevo fame, non volevo incontrare e parlare con nessuno”

Autori di una magnifica seconda parte di stagione, i Boston Celtics di Jayson Tatum sono arrivati fino alle finali NBA 2022 e si sono trovati addirittura in una posizione ideale per andare a conquistare il titolo conducendo – ad un certo punto – per 2-1 su Golden State. I ragazzi di Udoka però non sono riusciti a finire il lavoro, dominati successivamente dagli Warriors, con Tatum che non si è ritrovato all’altezza della situazione. Ospite di Taylor Rooks, Jayson Tatum è tornato sulla sua difficoltà nel digerire questa sconfitta:

“Quando siamo usciti dal campo davanti al nostro pubblico di casa vedendo i giocatori di Golden State festeggiare sul nostro parquet, è un’immagine, un ricordo, una sensazione che probabilmente non dimenticherò mai. E non aiuta ogni volta che vedo qualcuno e mi dice: ‘Amico, comunque buon lavoro per essere arrivato in finale. Ci tornerai.’ Sono ricordi che porto con me costantemente ogni giorno, e questa è la parte più difficile della offseason dopo una sconfitta di questo tipo. Sai, quei tre, quattro giorni dopo la fine della stagione, ero infelice. Lo ero davvero, davvero. E ci è voluto un po’ per uscire da quel pasticcio e godermi la vita, divertirmi a stare con mio figlio e la mia famiglia.”

In finale, Tatum ha registrato una media di appena 21.5 punti a partita – tirando con il 36.7% dal campo – 6.8 rimbalzi, 7 assist.

“Mi sento come se a volte fossi così rilassato che non so se le persone capiscono quanto sono coinvolto in questo gioco, quanto mi sento coinvolto, quanto lavoro duro perché non sono il più rumoroso o perché non mostro tutto quello che ho dentro. Ma perdere è stato così difficile perché ho letteralmente dato tutto quello che avevo, e mi sentivo esausto… non avevo più niente da dare. Nei giorni successivi non avevo più appetito. Non volevo parlare con nessuno. Non volevo andare da nessuna parte.”

