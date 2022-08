NBA, Shaq O’Neal sicuro: “Stephen Curry è il miglior giocatore al mondo”

Non è un segreto che Shaquille O’Neal sia un grandissimo fan di Stephen Curry. E non è il 4° titolo vinto dal playmaker degli Warriors, che per giunta è arrivato con un trofeo di MVP delle Finals, che lo convince a sostenere la sua tesi. In una nuova puntata del “Big Podcast With Shaq”, quando ha discusso del livello della Western Conference – forse più alto che mai per Kenny Smith – Shaq ha commentato in questa maniera:

“Nessuno batterà il miglior giocatore del mondo, Stephen Curry. È di gran lunga il migliore. Come direbbe Kenny [Smith], puoi essere più forte in qualche categoria specifica, ma il vero talento è riconosciuto dai titoli che ha. Nessuno gioca meglio di Steph Curry. È un tiratore clamoroso, che fa tiri difficili. Mi piace come è riuscito ad allungare la sua carriera rimanendo sempre a livelli altissimi.”

La scorsa stagione Curry ha tirato con una media di 25.5 punti, 5.2 rimbalzi e 6.3 assist tirando con il 43.7% dal campo, di cui il 38% da lontano, ma è stato in grado di alzare il livello di gioco nei Playoff e soprattutto nelle finali. Ha registrato 31.2 punti di media e il 43.7% da dietro l’arco nelle sfide contro i Boston Celtics.

Shaq su Zion Williamson: “Dominerà quest’anno”

Su quale squadra che l’anno scorso non ha giocato un ruolo da protagonista dovremo fare affidamento in questa stagione? Per Shaquille O’Neal, quella di Zion Williamson, che tornerà motivato dopo un anno durante il quale ha ricevuto molte critiche:

“I Pelicans di New Orleans. Big Boy è tornato, ha un bell’aspetto. Penso che Big Zion dominerà quest’anno. Non ‘gioca bene’, lui domina. Noi big siamo sensibili quando inizi a parlare del nostro peso, quindi so che tornerà con questa voglia di mostrare e dire alla gente ‘sì, sono forte ma sai una cosa, sono il migliore qua dentro’.”

