NBA, Tyrese Haliburton speranza Pacers: il GM sogna impatto “alla Reggie Miller”

Una delle tante scelte discutibili della dirigenza dei Sacramento Kings negli anni recenti è stata senza dubbio quella di separarsi da Tyrese Haliburton. Gli Indiana Pacers, che a loro volta stanno cercando di ricostruire un nucleo vincente sotto la guida di coach Carlisle, gli garantiscono invece piena fiducia.

Indiana Pacers, chiavi in mano a Tyrese Haliburton

Parlando con Alex Kennedy di Basketball News, il GM della squadra di Indianapolis, Chad Buchanan, non ha certo nascosto i migliori auspici:

“Ha una personalità umile, lavora sodo, pensa alla squadra. […] È una point guard a cui piace migliorare i compagni, eccellente dato di partenza. Costruiremo attorno a lui. Speriamo possa essere il prossimo Reggie Miller. Abbiamo avuto un murale [dedicato a] Reggie Miller su un edificio downtown e penso che il nostro sogno sia che Tyrese possa averne uno analogo un giorno.”



Nella scorsa stagione, da febbraio in poi, Haliburton ha giocato 26 gare in maglia Indiana Pacers. Per lui 17.5 punti e 9.6 assist di media, biglietto da visita invidiabile.

