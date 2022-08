Tyler Herro: “Pronto per la stagione NBA, che sia agli Heat o altrove”

L’etichetta di Sesto Uomo riconosciuta anche dai premi individuali nell’annata 2021-2022 comincia forse a stare stretta a Tyler Herro. Il futuro non riserva troppe certezze dato che il suo nome viene ciclicamente riproposto come appetibile nei più diversi scenari di trade sul mercato NBA.

Il giocatore di Miami ci ha ormai fatto l’abitudine, come confermato a Ira Winderman del Sun Sentinel:

“Ogni estate la storia è questa. Sin dal mio arrivo, sono stato al centro di rumors. Come ho detto l’estate scorsa, le voci non mi disturbano. Mi sto solo preparando per la stagione NBA, che sia ai [Miami] Heat o altrove, sarò pronto.”