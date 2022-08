Si è spento Georgios Dimitropoulos, chiave per la carriera NBA di Giannis Antetokounmpo

Georgios Dimitropoulos, fondatore dell’agenzia di rappresentanza Octagon Europe che ha aiutato Giannis Antetokounmpo nella transizione dalla A2 greca alla NBA, si è spento dopo una lunga malattia. Aveva 50 anni. A darne la notizia è Harris Stavrou, Senior Editor a Sport24.

Di seguito il saluto postato sui canali social dell’agenzia:

“I dirigenti di Oregon Europe sono devastati nell’annunciare che il nostro caro amico, partner, mentore, il fondatore di Octagon Europe Georgios Dimitropoulos non è più con noi. Dopo due anni e mezzo di dura battaglia, piangiamo la perdita di un uomo unico, talentuoso, un pioniere in ciò che ha fatto e una vera ispirazione per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Ci impegniamo a continuare ciò che ha prima immaginato e poi realizzato con la stessa determinazione e sugli stessi principi fondanti secondo i quali Georgios ha vissuto la sua vita. Il nostro affetto va alla sua bellissima moglie e ai suoi due splendidi ragazzi, con la promessa che la sua eredità verrà onorata per sempre. Ci mancherai, fratello.”