Midterm USA, la NBA non giocherà l’8 novembre: spazio alle elezioni

La regular season NBA conosce poche pause nel suo serrato calendario da 1230 partite complessive. Quest’anno, in concomitanza con la data delle elezioni midterm negli Stati Uniti dell’8 novembre, che rinnovano i membri della Camera dei Rappresentanti e di parte del Senato, la lega ha deciso di non programmare alcuna partita. La scelta è stata annunciata dalla Social Justice Coalition NBA, in un tweet di seguito riportato.

The NBA is to announce no games will be held on Election Day. Fans, players and staff encouraged to vote. @shaqbrewster has exclusive reporting. pic.twitter.com/dCSx8Ay20c

— Morning Joe (@Morning_Joe) August 16, 2022