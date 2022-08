NBA, Dr. J: “Kawhi Leonard il mio giocatore preferito”

Le dichiarazioni di apprezzamento fanno sempre piacere, specie se arrivano da campioni che hanno fatto la storia del gioco. Se poi arrivano da una leggenda vivente come Julius “Dr. J” Erving allora valgono oro.

“Kawhi è il mio giocatore NBA preferito. Assolutamente”

Queste le parole del 3 volte campione (2 volte ABA e 1 volta NBA) rilasciate in esclusiva per “Sport Illustrated” in occasione del “Entertainer Celebrity Golf Classic”, torneo annuale di golf riservato alle celebrità.

Un amore di lunga data quello di Erving che segue da vicino Leonard fin da tempi di San Antonio, dove stimava un’altra leggenda del parquet: Tim Duncan. La loro etica del lavoro è sempre stata la chiave dell’ammirazione di Dr. J che aggiunge come non gli sia mai stato possibile incontrare Kawhi Leonard di persona:

“Ti dirò una cosa: è un po’ come un’ammirazione reciproca. Lo ammiro davvero, non mi sono mai seduto o ho cenato con lui o qualcosa del genere. Ci siamo solo incontrati durante l’All-Star weekend durante la top 75”

Moltissime superstar hanno dei mentori, spesso leggende del passato, che li accompagnano nel loro percorso NBA e li aiutano a migliorare, proprio come fosse un passaggio d’eredità. A questo proposito Julius Erving si propone per farlo a Kawhi Leonard, ricordando così il suo di mentore: Bill Russell.

“Bill Russell era quel ragazzo per me. Mi ha incontrato all’università e ha sempre teso la mano dell’amicizia. Ogni volta che ero con lui cercavo di apprendere il più possibile. Penso che sarebbe un po’ così. Lui che mi interroga e apprende le informazioni. Imparerei molto su di lui in modo naturale, come pensa, come elabora”

Messaggio inviato forte e chiaro alla superstar dei Clippers, come perdere un’occasione del genere?

