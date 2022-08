NCAA, Oregon ha messo gli occhi su Bronny James? LeBron smentisce

Non c’è dubbio che Bronny James sia uno dei prospetti più interessanti del futuro panorama NBA. Prima però di approdare nella lega e magari giocare con suo padre, il figlio di LeBron James dovrà passare con ogni probabilità per il college.

Dove andrà al college Bronny James? Le opzioni sul tavolo

Ogni team sognerebbe di poter reclutare il giovane diciassettenne ma secondo Jamie Shaw di On3 Sports sarebbero solo tre le scuole che avrebbero una reale possibilità di avere in roster Bronny. Tra queste gli Oregon Ducks avrebbero il 50% di possibilità di poter arrivare al giocatore, mentre le altre due squadre (USC e Ohio State) rimarrebbero in seconda fila.

“Ci è stato detto che James vaglierà le possbilità. Il piano è di fare dei colloqui di persona e su Zoom e valutare tutte le possibilità. Le fonti ci dicono che Oregon è in vantaggio e che Bronny finirà a Eugene.”

Spuntano, però, delle malelingue che fanno notare come ci sia una connessione tra il marchio Nike (con il quale LeBron ha firmato un contratto a vita) e il fatto che Phil Knight, co-fondatore dell’azienda, sia andato a scuola proprio in Oregon. Inoltre Shaw fa notare come Mookie Cook, ex compagno di Bronny alle scuole medie, faccia parte della classe di reclutamento del 2023 dei Ducks.

USC è vicina a Sierra Canyon, dove James attualmente sta frequentando il liceo e anche in questo caso Bronny James ritroverebbe un ex compagno di classe, Kijani Wright, già parte integrante dei Trojan.

Per quanto riguarda la terza squadra sulla bocca di tutti, potrebbe trattarsi di Ohio State. La famiglia James è originaria dello stato e supporta costantemente i Buckeyes, sia presenziando alle partite di calcio che seguendoli sui social. Il padre, inoltre, non ha mai nascosto che li sarebbe piaciuto frequentare Ohio State se avesse giocato collegialmente.

In mezzo a questo turbinio di dichiarazioni, ha fatto chiarezza LeBron James, che ha twittato perentoriamente:

“[Bronny] Non ha ancora fatto una visita e ha avuto solo poche chiamate con allenatori e università. Bronny farà la sua scelta quando se la sentirà.”

Bronny James è attualmente considerato come il 39° miglior prospetto della classe 2023 secondo gli analisti di ESPN. In attesa della decisione, che certamente non avverrà nel breve periodo, non ci resta che aspettare.

