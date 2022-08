Il mercato NBA di quest’anno ha regalato tanti colpi, uno su tutti il trasferimento di Rudy Gobert a Minnesota: un’operazione che, a detta di Bobby Portis, ha cambiato le regole di mercato e sta rallentando la risoluzione della questione Kevin Durant, in uscita dai Brooklyn Nets. Per il giocatore dei Bucks, infatti, è normale che i Nets abbiano difficoltà a trovare la soluzione migliore per lasciare andare la loro punta di diamante.

Intervistato da Chris Haynes di Yahoo Sports, Bobby Portis – fresco di nuovo contratto con i Bucks – ha parlato del mercato NBA e della situazione di stallo di Kevin Durant, in uscita da Brooklyn ma che fatica a trovare una soluzione. I Nets chiedono tanto per lasciar partire la loro punta di diamante, una condizione giusta secondo Portis soprattutto dopo l’affare Gobert-TWolves, operazione che ha cambiato le regole del mercato:

Per i Nets è una situazione difficile: hanno uno dei migliori giocatori al mondo che vuole andarse, non vogliono farlo ma, allo stesso tempo, devono prendere la decisione migliore per la squadra. Non è un’operazione semplice, è normale che sia necessario tutto questo tempo”

“La prima cosa che mi viene in mente a questo proposito è che, personalmente, credo che sia stato lo scambio con Rudy Gobert a cambiare le regole del mercato e a rallentare le cose. Nel pacchetto c’erano 4/5 scelte al Draft più 4 o 5 giocatori, parliamo di 9-10 giocatori in tutto! Non per fare un paragone, ma se fossi Brooklyn in cambio di KD chiederei… anzi vorrei tutto! Stiamo pur sempre parlando di KD!

