Domenica la NBA ha pianto Bill Russell, leggenda dei Boston Celtics nonché giocatore ad aver vinto più titoli nella storia della lega: una figura di tale calibro deve essere onorata nel miglior modo possibile e, per questo motivo, Magic Johnson ha chiesto al commisioner Adam Silver di ritirare il numero 6 di Russell in tutta la lega.

Bill Russell non è stato un semplice giocatore NBA, ma è uno dei padri fondatori della lega: si è spento all’età di 88 anni, lasciando un vuoto incredibile tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Vuoto che deve essere colmato nel miglior modo possibile che, secondo Magic Johnson, è quello di ritirare il numero 6 di Bill Russell dall’intero campionato: con quel numero sulle spalle, il centro ha vinto 11 titoli con i Boston Celtics, entrando di diritto nell’Olimpo NBA con il riconoscimento di giocatore più vincente della storia.

Commissioner Adam Silver should retire number 6 across the @NBA in honor of Bill Russell’s legacy!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 2, 2022