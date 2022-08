Slovenia, Goran Dragić parteciperà ad Eurobasket 2022

Dopo aver risolto il suo futuro in NBA, firmando con i Chicago Bulls, Goran Dragić conferma la sua partecipazione alla kermesse internazionale con un tweet sul suo profilo ufficiale. Aveva lasciato la nazionale già nel 2017 dopo la vittoria dell’Europeo e il conseguente premio di MVP del torneo, salvo poi tornare sui suoi passi a fine giugno per aiutare la Slovenia nella rincorsa al Mondiale 2023. In quello che era a tutti gli effetti un tour d’addio suggellato dalla standing ovation riservatagli dall’Arena Stožice di Lubiana.

L’esperta guardia sarà quindi di nuovo al fianco di Luka Dončić per cercare di vincere il Gruppo B composto da Germania, Francia, Lituania, Ungheria e Bosnia ed Erzegovina e perché no bissare l’oro conquistato cinque anni fa.

Leggi anche:

Mercato NBA, l’affare Donovan Mitchell potrebbe innescare una trade a tre

NBA, Kyle Lowry: “Tentai di riportare Vince Carter a Toronto nel 2018”

NBA, Mike James si scaglia contro Curry: “È un giocatore monodimensionale”